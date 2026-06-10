Павел Солодкий: очень важно, чтобы госорганы реагировали на обращения предпринимателей

По его словам, за шесть месяцев прошлого года в аппарат поступило 96 жалоб от предпринимателей: из них 12 уголовных, 84 административных. Такое же количество пришло и по состоянию на 9 июня 2026 года (8 уголовных и 88 административных). Отмечается рост обращений по вопросам налогообложения, а также по тарифам ресурсоснабжающих организаций, земельным и имущественным отношениям.