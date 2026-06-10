Павел Солодкий: очень важно, чтобы госорганы реагировали на обращения предпринимателей

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области Павел Солодкий поделился итогами работы аппарата в первом полугодии 2026 года. Его пресс-конференцию сегодня, 10 июня, посетил корреспондент ИА «Время Н».
По его словам, за шесть месяцев прошлого года в аппарат поступило 96 жалоб от предпринимателей: из них 12 уголовных, 84 административных. Такое же количество пришло и по состоянию на 9 июня 2026 года (8 уголовных и 88 административных). Отмечается рост обращений по вопросам налогообложения, а также по тарифам ресурсоснабжающих организаций, земельным и имущественным отношениям.
«Что такое бизнес? Это возможность планировать будущее. Неопределенность — это самое тяжелое условие. Есть факторы, которые сказываются на деятельности как больших, так и малых предприятий», — рассказал Солодкий.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей назвал главные проблемы бизнеса. Среди них он выделил, например, повышение налогов, высокие процентные ставки по кредитам, а также невозможность спрогнозировать курс доллара и увеличение кадастровой стоимости недвижимости. В числе проблемных вопросов он также назвал неплатежи между хозяйствующими субъектами различного масштаба. По словам Уполномоченного, общий объем взаимных неплатежей создает серьезные финансовые трудности для предприятий реального сектора экономики.
«Хочу отметить, что очень важно, чтобы государственные органы реагировали на обращения предпринимателей. Сегодня нужная точная адресная поддержка», — добавил Павел Солодкий.
В ходе мероприятия бизнес-омбудсмен рассказал и об изменении структуры торговли: в последние годы наблюдается переход на маркетплейсы и электронные площадки. Реальные магазины «сжимаются», а торговые центры остаются без арендаторов.
Ранее сообщалось, что производитель металлоконструкций присоединился к федеральному проекту «Производительность труда» в Нижегородской области.