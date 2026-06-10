Двух подростков задержали по делу о минировании машины на юго-западе Москвы

«Может быть, пора уже начать действовать так же? Например, точечно ликвидировать идеологов и ключевых фигур украинского беспилотия. Личности этих людей давно известны — тот же Мадьяр (позывной командующего Силами беспилотных систем (СБС) ВСУ Роберта Бровди. — “Газета.Ru”). Мало просто выбивать их расчеты дронов на передке. Надо бить по голове — остальное само развалится», — написал военкор в Telegram.