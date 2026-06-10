Спрос на БАДы в аптеках Дона сократился на 10,4% в 2026 году

«Продажи БАДов в офлайн падают изза большого выбора подобных товаров: аптеки не могут и не должны держать весь ассортимент. Реклама новых биодобавок от различных производителей отличается высокой агрессивностью — ее активно размещают на самых разных площадках. В результате спрос смещается в сторону рекламируемых товаров, которые спустя некоторое время сменяются продукцией новых брендов. По этим причинам покупатели все чаще отдают предпочтение онлайнплощадкам (например, “Аптека.ру”, “Ютека”, “Польза” и другим). Ассортимент в них шире, чем в офлайнточках. Кроме того, получить нужную информацию проще — достаточно прочитать описание на сайте, тогда как качество консультаций в аптеках не всегда соответствует ожиданиям», — прокомментировала фармацевт Виктория Каледина.