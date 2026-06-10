Стало известно, откуда сейчас в Калининград везут фрукты и ягоды

В Калининградскую область ввезли свыше 20 тыс. тонн свежих фруктов и ягод с начала года. По данным областного Россельхознадзора, главной страной поставщиком сейчас является Сербия, откуда завезли 5,8 тыс. тонн фруктов и ягод.
Также в лидерах сейчас Эквадор (5 тыс. тонн бананов), Турция (2,8 тыс. тонн фруктов и ягод), Египет (3 тыс. тонны цитрусовых.
Чили, ЮАР, Марокко, Перу поставили более 3 тыс. тонн различных экзотических фруктов.
Партии, свободные от карантинных объектов, получили разрешение на ввоз.
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