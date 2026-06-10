Маскоты в хоккее: маскот Лео стал визитной карточкой Сочи

Сегодня маскоты выполняют гораздо более важную функцию, чем просто развлечение публики. Они помогают клубам привлекать семьи с детьми, формируют первое впечатление о команде и делают хоккей ближе для нового поколения болельщиков. А Лео за эти годы стал одним из самых ярких примеров того, как талисман может превратиться в настоящую визитную карточку клуба и всего города.