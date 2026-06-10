Эксперт рассказал, как избежать ДТП с лосем и что делать, если оно произошло

Чтобы минимизировать риск столкновения с лосем, стоит придерживаться ряда правил. В местах, где установлен знак «Дикие животные», целесообразно придерживаться скорости не выше 70−80 километров в час. В темное время суток полезно использовать дальний свет и следить за обочинами — так можно будет заметить животное раньше. Не стоит подавать звуковые сигналы: испуг может заставить животное рвануть прямо на машину.