Эксперт рассказал, как избежать ДТП с лосем и что делать, если оно произошло

Заметив лося на трассе, нижегородцам нужно незамедлительно затормозить и активировать аварийную сигнализацию. Так посоветовал действовать при встрече с животным доцент, доктор технических наук, профессор кафедры общего и проектного менеджмента Факультета «Высшая школа управления» Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Полевой в беседе с MK.Ru.
После остановки следует разместить предупреждающий знак — на расстоянии 15 метров от машины в пределах населенного пункта, либо 30 метров за городом. В случае наезда на животное сначала надо позаботиться о людях — необходимо вызвать бригаду скорой помощи, чтобы оценить состояние пострадавших, и одновременно связаться с экстренными службами по номерам 102 или 112 для фиксации происшествия.
При этом категорически не рекомендуется приближаться к лосю: травмированное и пребывающее в стрессе животное может представлять серьезную угрозу. Важно сфотографировать или снять на видео повреждения транспортного средства, следы торможения и дорожные знаки.
Если автомобиль получил критические повреждения, порядок действий сохраняется, но требуются дополнительные меры. Оформление инцидента возможно исключительно через сотрудников ГИБДД (использование европротокола недопустимо). До получения от инспекторов справки, фиксирующей все детали аварии, перемещать машину нельзя. Существенно важно внимательно изучить содержание протокола: в нем должны быть подробно отражены все дефекты — от видимых повреждений кузова до неисправностей двигателя. Стоит провести независимую экспертизу: при наличии полиса КАСКО это позволит добиться справедливой выплаты в случае признания авто полностью непригодным.
Что касается финансовых последствий, по полису ОСАГО возмещение ущерба не предусмотрено. Зато при наличии КАСКО можно рассчитывать на компенсацию, если в договоре зафиксирован соответствующий страховой случай.
За гибель лося полагается штраф в размере 80 тысяч рублей — это компенсация ущерба, нанесенного окружающей среде. Примечательно, что данную сумму может погасить страховая компания в рамках действующего полиса ОСАГО, при условии официального оформления ДТП.
Чтобы минимизировать риск столкновения с лосем, стоит придерживаться ряда правил. В местах, где установлен знак «Дикие животные», целесообразно придерживаться скорости не выше 70−80 километров в час. В темное время суток полезно использовать дальний свет и следить за обочинами — так можно будет заметить животное раньше. Не стоит подавать звуковые сигналы: испуг может заставить животное рвануть прямо на машину.
Если лось оказался на дороге, нужно резко затормозить, сохраняя траекторию движения и не пытаясь уйти на другую полосу. Особую бдительность следует проявлять во время весенней миграции лосей в мае и в сезон гона, который длится с августа по октябрь.