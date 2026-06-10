В Красноярском крае раскрыли убийство, совершенное из-за овса 14 лет назад

Словесная перепалка переросла в драку. Один из работников несколько раз ударил сына хозяина руками и ногами, а затем нанёс ему удар черенком вил по голове. Потерпевший потерял сознание. Мужчины не стали вызывать помощь, а отнесли ещё живую жертву в заброшенный бассейн старой сауны. Утром они обнаружили, что ночью мужчина скончался от черепно-мозговой травмы.