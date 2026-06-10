В Красноярском крае раскрыли убийство, совершенное из-за овса 14 лет назад

В Ермаковском районе будут судить 65-летнего мужчину за убийство, совершённое 14 лет назад из-за мешка овса. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
Прокурор утвердил обвинение 65-летнему бывшему работнику фермы по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть). Уголовное дело рассмотрит Ермаковский районный суд, сообщили в прокуратуре.
Трагедия произошла в январе 2008 года в селе Нижний Суэтук. На животноводческом комплексе 30-летний сын владельца хозяйства остался на ферме вместе с двумя работниками. После смены мужчины распивали самогон. Конфликт возник, когда молодой человек заподозрил работников в намерении присвоить мешок овса.
Словесная перепалка переросла в драку. Один из работников несколько раз ударил сына хозяина руками и ногами, а затем нанёс ему удар черенком вил по голове. Потерпевший потерял сознание. Мужчины не стали вызывать помощь, а отнесли ещё живую жертву в заброшенный бассейн старой сауны. Утром они обнаружили, что ночью мужчина скончался от черепно-мозговой травмы.
Соучастники убрали следы крови, вывезли окровавленный снег и договорились о единой версии. Раскрыть преступление по горячим следам не удалось. Спустя более 14 лет прокуратура потребовала активизировать работу по нераскрытому особо тяжкому преступлению. Дополнительные следственные действия дали результат, фигуранты подробно рассказали о событиях той ночи.
Ранее в Туве задержали двух 16-летних парней за убийство 14-летнего подростка.