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Путин призвал уделять внимание вопросам здоровья и отдыха детей

Путин отметил важность обсуждения вопросов организации оздоровления детей летом.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил важность обсуждения вопросов организации отдыха и оздоровления детей летом.

Глава государства в среду в ходе совещания с членами правительства сообщил, что участниками будут обсуждаться вопросы организации отдыха и оздоровления детей в период летних каникул, в том числе открытие ряда новых объектов: детских лагерей в Краснодарском крае и Липецкой области.

«В этой связи отмечу, что мы последовательно и системно развиваем инфраструктуру детского отдыха по всей стране. В том числе с 2022 года реализуем отдельный федеральный проект по капитальному ремонту действующих и строительству новых детских лагерей. Всего летом текущего года в детских центрах смогут отдохнуть свыше 5 миллионов 750 тысяч детей», — сказал Путин.

Президент отметил, что перед государством стоит задача каждый год увеличивать число детей, которые могут провести лето в санатории или детском лагере. С 2023 года за счет бюджетных средств уже отремонтированы 136 и возведены 336 новых объектов детского отдыха, благодаря этой работе созданы 160 тысяч новых мест для отдыха и интересного и полезного досуга.

«Масштабная модернизация такой инфраструктуры будет продолжена. Помимо серьезного обновления действующей сети к 2030 году, планируется ввести еще более 200 тысяч новых мест для детского отдыха и оздоровления. Нужно обязательно создавать условия, чтобы не только государство вкладывало средства в развитие и обновление детских лагерей и здравниц, но и наш бизнес, предприятия и компании финансировали такие востребованные, важные для страны проекты», — добавил Путин.

Он подчеркнул, что укрепление здоровья детей — это общенациональный приоритет. «Мы от него не отступаем, несмотря на все внешние вызовы. Все это вещи приходящие — эти вызовы внешние, а дети, молодые поколения — это будущее России, продолжение нашего народа», — уточнил глава государства.