Путин призвал уделять внимание вопросам здоровья и отдыха детей

«Масштабная модернизация такой инфраструктуры будет продолжена. Помимо серьезного обновления действующей сети к 2030 году, планируется ввести еще более 200 тысяч новых мест для детского отдыха и оздоровления. Нужно обязательно создавать условия, чтобы не только государство вкладывало средства в развитие и обновление детских лагерей и здравниц, но и наш бизнес, предприятия и компании финансировали такие востребованные, важные для страны проекты», — добавил Путин.