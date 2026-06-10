Город 15-минутной доступности: горвласти напомнили о существовании стратегии развития Калининграда

Власти Калининграда напомнили о существовании стратегии развития Калининграда до 2035 года, соответствующее заседание прошло в горсовете областного центра. «Новый Калининград» напоминает основные тезисы стратегии.
Как отмечает пресс-служба горсовета, заседание Совета по стратегическому планированию городского округа прошло в горсовете под председательством Олега Аминова. «Участники заседания обсудили пропускную способность дорог нашего города, маршрутную сеть пассажирского транспорта и вопросы работы светофорных объектов, затронув тему эффекта “Зелёной волны”», — отмечается в сообщении. В Горсовете добавили, что «в настоящее время активно ведется разработка новой маршрутной схемы движения для достижения высоких показателей перевозки пассажиров и обеспечения транспортной доступности». Другие подробности не сообщаются.
Отметим, что действующая стратегия была утверждена в 2013 году, миссия была сформулирована следующим образом: «Калининград — город для комфортной жизни и работы, площадка коммуникации и взаимодействия России и стран Европы в сферах бизнеса, инновационной экономики, образования и культуры». Однако в 2023 году миссию признали неактуальной и поменяли, теперь она звучит «Калининград — город 15-минутной доступности, инновационно-образовательный, креативный, туристический центр на Балтике». Как отмечается в документе, одним из результатов достижения данной миссии «будет перепрофилирование сложившихся жизненных устоев жителей города и создание новой поведенческой модели жизнедеятельности “Дом для сна, а для жизни и отдыха — город”».
Приоритетными направлениями развития города, составляющими основу Стратегии, названы «инновационно-образовательный кластер “Фабрика технологий”», «креативный кластер— оазис для креативного предпринимательства» и туристический кластер.
Что касается развития транспорта, то, как отмечается в документе, должно быть обеспечено повышение его провозной способности. «При решении данной задачи усилия должны быть сосредоточены на таких направлениях, как изменение схемы движения городского транспорта (организация подвозных, хордовых маршрутов с исключением диаметральности и дублирования), внедрение экономически выгодного тарифа (в том числе пересадочного), создание автоматизированной системы управления дорожным движением, организация транспортно-пересадочных узлов (с учетом интеграции железнодорожного транспорта как наземного метро и формированием пересадочных площадок на трамвай/автобус по принципу “сухие ноги”), внедрение единого платного парковочного пространства, а также переориентация на использование современного экологичного подвижного состава пассажирского транспорта (электротранспорт, транспорт на водородном топливе)», — отмечается в Стратегии. Кроме того, уделено внимание развитию водного транспорта: предполагается строительство речных вокзалов и причалов, развитие прогулочного транспорта.
Отметим, что городские активисты в последнее время регулярно поднимают проблему уничтожения трамвайного движения на проспекте Победы и ул. Тельмана, переориентацию горвластей с электротранспорта на автомобильный вид транспорта.