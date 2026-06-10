Город 15-минутной доступности: горвласти напомнили о существовании стратегии развития Калининграда

Что касается развития транспорта, то, как отмечается в документе, должно быть обеспечено повышение его провозной способности. «При решении данной задачи усилия должны быть сосредоточены на таких направлениях, как изменение схемы движения городского транспорта (организация подвозных, хордовых маршрутов с исключением диаметральности и дублирования), внедрение экономически выгодного тарифа (в том числе пересадочного), создание автоматизированной системы управления дорожным движением, организация транспортно-пересадочных узлов (с учетом интеграции железнодорожного транспорта как наземного метро и формированием пересадочных площадок на трамвай/автобус по принципу “сухие ноги”), внедрение единого платного парковочного пространства, а также переориентация на использование современного экологичного подвижного состава пассажирского транспорта (электротранспорт, транспорт на водородном топливе)», — отмечается в Стратегии. Кроме того, уделено внимание развитию водного транспорта: предполагается строительство речных вокзалов и причалов, развитие прогулочного транспорта.