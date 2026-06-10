«Мы не знали»: почему брендбук Зеленоградска используют на объектах в Калининграде

В Калининграде при оформлении объектов как минимум в двух парках был использован фирменный стиль Зеленоградска, разработанный студентами БФУ имени Канта и утвержденный 2 сентября 2022 года. О том, что логотипы города были замечены на паспорте строящейся детской площадки в Макс-Ашманн-парке и при оформлении нового аттракциона в ЦПКиО, «Новому Калининграду» сообщили очевидцы. При этом в первом случае был использован логотип Зеленоградска, но название города заменено словом «Калининград».
В Дирекции ландшафтных парков, отвечающей за территорию, на которой находятся оба объекта, «Новому Калининграду» пояснили, что не знали об использовании подрядчиками чужого бренда.
Фото предоставлено очевидцем.
"Могу только сказать, что я не в курсе, как выглядит бренд Зеленоградска, — пояснил руководитель Дирекции Дмитрий Смищук. — Но это не мы разместили, а подрядчики. Сейчас мы скажем обоим, чтобы убрали или поменяли. Полагаю, что это какая-то случайность.
Отметим, что в Макс-Ашманн-парке работы по монтажу детской площадки проводит компания «Континент». Представительница подрядчика сообщила «Новом Калининграду», что эта компания ранее работала в Зеленоградске, поэтому по ошибке воспользовалась старым шаблоном для оформления паспорта объекта.
«Я, честно говоря, не знала, что есть какая-то разница, не думала, что у каждого района свои какие-то логотипы, — пояснила сотрудница компании, которая представилась Надеждой. — Мы согласовывали все с заказчиком, но он, честно говоря, даже внимания на это не обратил. Мы сами теперь только узнаем об этом. До этого только в Багратионовске попросили сделать другой фон для паспорта объекта. Когда вы позвонили, я только поняла, в чем тут дело. Получается, у каждого района плюс-минус свое».
Фото: Иван Марков / «Новый Калининград».
Надежда отметила, что табличку с забора у строящейся детской площадки скоро снимут, так как открыть объект подрядчику необходимо к Дню города. Что касается аттракциона в ЦПКиО, то к нему компания отношения не имеет.