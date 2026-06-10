«Мы не знали»: почему брендбук Зеленоградска используют на объектах в Калининграде

«Я, честно говоря, не знала, что есть какая-то разница, не думала, что у каждого района свои какие-то логотипы, — пояснила сотрудница компании, которая представилась Надеждой. — Мы согласовывали все с заказчиком, но он, честно говоря, даже внимания на это не обратил. Мы сами теперь только узнаем об этом. До этого только в Багратионовске попросили сделать другой фон для паспорта объекта. Когда вы позвонили, я только поняла, в чем тут дело. Получается, у каждого района плюс-минус свое».