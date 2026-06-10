«Радио 100» начнет вещание в отдаленных районах Челябинской области

«Слушать радио по телевизору не совсем удобно и население начало писать обращения: к нам, в администрацию, — о том, что неплохо было бы развить радиовещание. Я думаю, что это будет прекрасный подарок для населения к новому году, когда мы начнем трансляцию», — пояснил значимость соглашения директор филиала РТРС «Челябинского областного радиотелевизионного передающего центра» Герман Фукалов.