«Радио 100» начнет вещание в отдаленных районах Челябинской области

АО «Обл-ТВ» и филиала РТРС «Челябинский ОРТПЦ» заключили соглашение о сотрудничестве по организации вещания «Радио 100» в труднодоступных территориях Варненского и Брединского округов, передает корреспондент медиахолдинга «Первый областной».
Переход с аналогового вещанию на «цифру» — процесс уже не новый. Картинка на экранах стала ярче, звук лучше, однако в отдаленных районах эта процедура привел к молчанию радиоприемников. В том числе в Варненским и Брединском округах.
«Слушать радио по телевизору не совсем удобно и население начало писать обращения: к нам, в администрацию, — о том, что неплохо было бы развить радиовещание. Я думаю, что это будет прекрасный подарок для населения к новому году, когда мы начнем трансляцию», — пояснил значимость соглашения директор филиала РТРС «Челябинского областного радиотелевизионного передающего центра» Герман Фукалов.
Многочисленные просьбы жителей вновь услышать «голоса любимых станций» не остались незамеченными. Соответствующее соглашение подписывает директор филиала сети и директор АО «Обл-ТВ».
«Мы выбрали радиостанцию, которая будет вещать в этих отдаленных от Челябинска районах, “Радио 100”. Ему в прошлом году исполнилось 15 лет и оно является нашим флагманом. Мы думаем, что жители будут довольны его контентом, ведь он и информационный, и музыкальный», — прокомментировала генеральный директор АО «Обл-ТВ» Анна Воронова.
Инициативу местных жителей поддержало правительство Челябинской области. Теперь радиоволны «Радио 100» достигнут и ранее труднодоступных для сигнала территорий. Первым станет поселок Бреды. Уже в следующем году — поселки Княженский, Коряжный, Андреевский и село Варна.