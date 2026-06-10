Земельный участок под торговый центр продается в Новинках

Еще один объект выставлен на продажу в Дзержинске. Сюда входят земельный участок площадью 0,18 га и здание площадью 717,2 кв. м на проспекте Ленина, 91А. Предполагается, что объект будет использоваться под размещение магазинов. Он расположен в районе жилой застройки, рядом с социальными учреждениями, филиалом РАНХиГС и Центральным парком. Начальная стоимость составляет 7,8 млн рублей.