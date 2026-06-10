Земельный участок под торговый центр продается в Новинках

Два земельных участка под торговые центры выставили на продажу в Нижегородской области. Соответствующие аукционы объявил ДОМ.РФ.
Один из участков находится в поселке Новинки Богородского округа и продается за 79,8 млн рублей. Инвесторам предлагается участок площадью 3,57 га на территории жилого комплекса «Окский берег», где планируется строительство торгового центра. Рядом находятся жилые микрорайоны Лазурный и Молодежный, автобусная остановка и горнолыжный комплекс «Новинки».
Еще один объект выставлен на продажу в Дзержинске. Сюда входят земельный участок площадью 0,18 га и здание площадью 717,2 кв. м на проспекте Ленина, 91А. Предполагается, что объект будет использоваться под размещение магазинов. Он расположен в районе жилой застройки, рядом с социальными учреждениями, филиалом РАНХиГС и Центральным парком. Начальная стоимость составляет 7,8 млн рублей.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что две неработающих общественных бани намерены изъять в Кстовском районе.