Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Земельный участок под торговый центр продается в Новинках

Он находится на территории жилого комплекса «Окский берег».

Источник: Нижегородская правда

Два земельных участка под торговые центры выставили на продажу в Нижегородской области. Соответствующие аукционы объявил ДОМ.РФ.

Один из участков находится в поселке Новинки Богородского округа и продается за 79,8 млн рублей. Инвесторам предлагается участок площадью 3,57 га на территории жилого комплекса «Окский берег», где планируется строительство торгового центра. Рядом находятся жилые микрорайоны Лазурный и Молодежный, автобусная остановка и горнолыжный комплекс «Новинки».

Еще один объект выставлен на продажу в Дзержинске. Сюда входят земельный участок площадью 0,18 га и здание площадью 717,2 кв. м на проспекте Ленина, 91А. Предполагается, что объект будет использоваться под размещение магазинов. Он расположен в районе жилой застройки, рядом с социальными учреждениями, филиалом РАНХиГС и Центральным парком. Начальная стоимость составляет 7,8 млн рублей.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что две неработающих общественных бани намерены изъять в Кстовском районе.