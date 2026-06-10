Жюри международного литературного конкурса отметило дар двух нововоронежцев

«Территория успеха: Пегас» — это точка притяжения для творческих ребят, которые живут в небольших атомных городах. Проект даёт им возможность, с одной стороны, проявить себя, показать, на что они способны. А с другой — за счёт участия в обучающем курсе, где с детьми работают профессиональные поэты, писатели, художники, режиссёры и педагоги, развить свои таланты. Мы ежегодно видим результаты этой работы: наши участники издают собственные книги, публикуются в журналах, снимаются в большом кино, поступают в вузы, чтобы стать журналистами, режиссерами, актерами театра и кино. Многие выбирают профессии, связанные с атомной отраслью, но эта подготовка — огромный толчок для их будущего развития", — отметила автор и руководитель проекта Юлия Цыганова.