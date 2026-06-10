В ходе поисков Усольцевых беспилотники зафиксировали костные останки

Во время проведения поисков пропавшей на Кутурчинском Белогорье семьи Усольцевых БПЛА зафиксировали костные останки.
Как следует из отчёта отряда «ЛизаАлерт», представители которого принимали активное участие в операции, на локацию были отправлены пешие группы — они определили, что останки оказались животного происхождения.
В поисковых мероприятиях, проводившихся с 4 по 9 июня, с помощью беспилотников было обследовано около 1 тысячи километров территории.
Снимки обрабатывались нейросетью. В первые дни операции проверялись точки, отмеченные алгоритмом как потенциально значимые.
Напомним, ранее стало известно, что в ходе поисков Усольцевых была обнаружена часть палки для скандинавской ходьбы. Сын Ирины Усольцевой Данил Баталов усомнился в том, что она могла принадлежать кому-то из семьи.