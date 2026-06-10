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Путин пожелал коллективу «Орленка» интересной работы

Путин пожелал коллективу «Орленок» интересной и продуктивной работы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал коллективу центра «Орленок» интересной и продуктивной работы.

В среду глава государства проводит совещание с членами правительства.

«Желаю вам продуктивной, интересной работы. Самые наилучшие пожелания всему вашему воспитательскому составу. Я знаю, что эта работа очень ответственная, важная», — сказал Путин, обращаясь к директору ФГБОУ «Всероссийский детский центр “Орленок” Александру Джеус.

Президент отметил, что «Орленок» относится к числу ведущих центров для оздоровления и отдыха детей в России.