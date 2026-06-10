Путин пожелал коллективу «Орленка» интересной работы

«Желаю вам продуктивной, интересной работы. Самые наилучшие пожелания всему вашему воспитательскому составу. Я знаю, что эта работа очень ответственная, важная», — сказал Путин, обращаясь к директору ФГБОУ «Всероссийский детский центр “Орленок” Александру Джеус.