Дорожные работы начались еще на трех улицах Краснодара

Программа «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» в 2026 году охватывает 15 объектов. По семи из них работы уже полностью завершены (среди них ул. им. Дзержинского, ул. Кожевенная, ул. Воронежская и другие). Еще на пяти улицах (включая ул. им. Атарбекова и ул. Тенистую) ремонт находится в активной стадии.