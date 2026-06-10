Дорожные работы начались еще на трех улицах Краснодара

В Краснодаре стартовали работы на завершающих объектах краевой программы «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края». Дорожники вышли на улицы, которые стали финальными в плане текущего года. Обновление коснется трех участков:
— ул. им. Комарова (от ул. Тенистой до ул. им. Лаперуза, 1,95 км);
— пер. Майорский (от ул. Рашпилевской до ул. Красной, 0,169 км);
— ул. Краснодарская (в пос. Лазурном, от ул. Мира до путепровода, 1,6 км).
Как рассказали в мэрии Краснодара, на всех участках специалисты обновят дорожное полотно, приведут в порядок съезды и тротуары. В планах также замена остановочных павильонов, установка новых дорожных знаков и нанесение свежей разметки. В переулке Майорском дополнительно обустроят парковочные карманы.
Программа «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» в 2026 году охватывает 15 объектов. По семи из них работы уже полностью завершены (среди них ул. им. Дзержинского, ул. Кожевенная, ул. Воронежская и другие). Еще на пяти улицах (включая ул. им. Атарбекова и ул. Тенистую) ремонт находится в активной стадии.
Параллельно в краевом центре ведется масштабное обновление дорог за счет городского бюджета. В списке работ — подъезды к Тургеневскому мосту (уже готовы), ремонт трамвайного переезда на пересечении Мира и Коммунаров, а также обновление улиц в поселке Лазурном, ул. им. Бершанской и проезда Аэропортовского.