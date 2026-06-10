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Юморист из Волгограда заплатит за визит полиции 1000 рублей

В Волгограде жителю поселка Ангарский по решению мирового суда придется выплатить государству 1000 рублей.

В Волгограде жителю поселка Ангарский по решению мирового суда придется выплатить государству 1000 рублей в виде штрафа за вызов полиции домой. В апреле мужчина, находясь в состоянии опьянения, позвонил в экстренные службы и сообщил, что получил ножевое ранение.

— Максим Г., находясь по месту своего фактического проживания, совершил звонок в экстренные службы с сообщением о том, что он находится с ножевым ранением. Информация была передана оператору «02», в результате чего на место происшествия были направлены сотрудники полиции. Однако прибывшие правоохранители не обнаружили признаков преступления или травм у заявителя, — сообщили в Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

По факту ложного вызова Максиму пришлось давать письменные объяснения. Волгоградец признал, что никакого ранения не было, а полицию он вызывал с целью пошутить или привлечь внимание.

На основании представленных доказательств суд установил, что в действиях привлекаемого имеется состав административного правонарушения — заведомо ложный вызов спецслужб. 1000 рублей — не самый суровый штраф. По ст. 19.13 КоАП РФ шутник из Волгограда мог заплатить 1500 рублей в качестве максимального наказания.