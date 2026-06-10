Юморист из Волгограда заплатит за визит полиции 1000 рублей

— Максим Г., находясь по месту своего фактического проживания, совершил звонок в экстренные службы с сообщением о том, что он находится с ножевым ранением. Информация была передана оператору «02», в результате чего на место происшествия были направлены сотрудники полиции. Однако прибывшие правоохранители не обнаружили признаков преступления или травм у заявителя, — сообщили в Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.