Путин подписал закон о размещении работников судов в отдельных камерах

Реализация положений, предусмотренных законом, также требует внесения изменений в приказ Минюста России от 26 января 2018 года № 17 «Об утверждении Порядка направления осужденных к лишению свободы для отбывания наказания в исправительные учреждения и их перевода из одного исправительного учреждения в другое».