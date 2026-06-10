Путин подписал закон о размещении работников судов в отдельных камерах

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым предлагается размещать работников аппаратов судов в отдельных камерах в местах содержания под стражей, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно закону, для обеспечения личной безопасности работники аппаратов судов, в том числе бывшие, должны размещаться в отдельных камерах в местах содержания под стражей.
Реализация положений, предусмотренных законом, также требует внесения изменений в приказ Минюста России от 26 января 2018 года № 17 «Об утверждении Порядка направления осужденных к лишению свободы для отбывания наказания в исправительные учреждения и их перевода из одного исправительного учреждения в другое».
Закон вступает в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.