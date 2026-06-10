В Ростовской области уровень безработицы составил 2%

Доля безработных на Дону составила 2%. Об этом сообщается на сайте Ростовстата. По данным органа статистики, с февраля по апрель 2026 года доля жителей региона без работы осталась на отметке в 2%. Столь же низкий показатель зафиксирован в целом по Южному федеральному округу, а также в соседних Краснодарском крае и Калмыкии. При этом уровень занятости донского населения за первые четыре месяца 2026 года сохранился на уровне 62,4%. Этот результат заметно выше, чем в среднем по ЮФО, где трудоустроено 60,9% граждан. Лидером макрорегиона по числу работающих жителей остаётся Астраханская область.