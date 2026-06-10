Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Курской области погиб пострадавший при атаке БПЛА на агрофирму

Сегодня в больнице скончался один из троих пострадавших при атаке БПЛА на агрофирму в Большесолдастком районе Курской области 5 июня. Ему был 61 год. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем канале в Max.

Источник: Коммерсантъ

Сегодня в больнице скончался один из троих пострадавших при атаке БПЛА на агрофирму в Большесолдастком районе Курской области 5 июня. Ему был 61 год. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем канале в Max.

Как ранее уточнял глава региона, из-за удара ВСУ по агрофирме также пострадали 68-летний и 30-летний мужчины. Они получили множественные осколочные ранения.

Кроме того, сегодня днем два человека подверглись атакам ВСУ в селе Толпино Кореневского района и в селе Илек Беловского района. В первом случае 37-летний автомобилист получил множественные осколочные ранения всего тела. Его отправили в Курск. Во втором случае у 73-летнего мужчины диагностировали слепые осколочные ранения левых плеча, предплечья, бедра, голени и ожог левого плеча. «Ему оказывают первую помощь и готовят к эвакуации в Курск», — добавил Александр Хинштейн.

С 9:00 9 июня до 9:00 10 июня над Курской областью уничтожили 159 беспилотников различного типа. Также ВСУ 12 раз сбросили взрывные устройства с дронов и 103 раза открыли огонь из артиллерии.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше