В Асбестовском округе Свердловской области открылись летние трудовые лагеря

Летние трудовые лагеря для 69 подростков открылись в Асбестовском округе Свердловской области, сообщили в управлении образованием муниципалитета. Организация летнего отдыха соответствует целям национального проекта «Молодёжь и дети».
В первой смене открыто 15 трудовых отрядов, в которых будут трудиться ребята от 14 лет. Подростки займутся посадкой цветов на городских клумбах и будут ухаживать за ними в течение лета: поливать и полоть. Также для участников запланированы профориентационные встречи, мастер-классы по развитию навыков коммуникации, тайм-менеджмента и работы в команде, спортивные и творческие мероприятия, экскурсии на предприятия города.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.