В Асбестовском округе Свердловской области открылись летние трудовые лагеря

В первой смене открыто 15 трудовых отрядов, в которых будут трудиться ребята от 14 лет. Подростки займутся посадкой цветов на городских клумбах и будут ухаживать за ними в течение лета: поливать и полоть. Также для участников запланированы профориентационные встречи, мастер-классы по развитию навыков коммуникации, тайм-менеджмента и работы в команде, спортивные и творческие мероприятия, экскурсии на предприятия города.