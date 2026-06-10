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В селе Александровском Ставрополья благоустроят территорию на улице Войтика

Строительная готовность объекта составляет уже более 90%

Первый этап благоустройства общественной территории по улице Войтика от Калинина до Объездной завершается в селе Александровском Ставропольского края, сообщили в региональном правительстве. Проект реализуется при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Специалисты выполнили благоустройство зоны «Родник», установили новое уличное освещение и сделали пешеходную дорожку из брусчатки. Строительная готовность объекта составляет 91%.

Отметим, что благоустройство территории разделено на два этапа. В рамках первого работы ведутся от улицы Калинина до магазина «Семья». Продолжение благоустройства от магазина «Семья» до улицы Объездной запланировано в ходе второго этапа.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.