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Стартовал ремонт лестничного схода № 5 на станции метро «Чкаловская»

Его закрыли для пассажиров с 9 июня.

Ремонтные работы начались на лестничном сходе № 5 станции метро «Чкаловская» со стороны улицы Витебской в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог региона.

«На сходе будет проведен плановый ремонт крыши. Все остальные сходы работают для входа и выхода пассажиров в обычном режиме. Для удобства пассажиров установлены аншлаги с поясняющей информацией и схемами обхода», — отметили в Нижегородском метрополитене.

Об открытии схода № 5 после планового ремонта сообщат дополнительно.

Ранее сообщалось, что работу метро продлят в Нижнем Новгороде с 13 на 14 июня.