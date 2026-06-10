Стартовал ремонт лестничного схода № 5 на станции метро «Чкаловская»

Ремонтные работы начались на лестничном сходе № 5 станции метро «Чкаловская» со стороны улицы Витебской в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог региона.
«На сходе будет проведен плановый ремонт крыши. Все остальные сходы работают для входа и выхода пассажиров в обычном режиме. Для удобства пассажиров установлены аншлаги с поясняющей информацией и схемами обхода», — отметили в Нижегородском метрополитене.
Об открытии схода № 5 после планового ремонта сообщат дополнительно.
Ранее сообщалось, что работу метро продлят в Нижнем Новгороде с 13 на 14 июня.