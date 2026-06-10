Стартовал ремонт лестничного схода № 5 на станции метро «Чкаловская»

«На сходе будет проведен плановый ремонт крыши. Все остальные сходы работают для входа и выхода пассажиров в обычном режиме. Для удобства пассажиров установлены аншлаги с поясняющей информацией и схемами обхода», — отметили в Нижегородском метрополитене.