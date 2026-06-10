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Замруководителя руководителя Азовского управления «Росморпорта» задержан за взятку

В отношении заместителя руководителя Азовского управления Азово-Черноморского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 291 УК РФ «Дача взятки». Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

В отношении заместителя руководителя Азовского управления Азово-Черноморского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 291 УК РФ «Дача взятки». Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

Оперативники установили, что в октябре 2025 года в целях обеспечения готовности ледокольного флота к осенне-зимнему периоду 2025−2026 года фигурант вступил в сговор с директором судоремонтного завода в Керчи и передал ему взятку в 270 тыс. рублей за оформление санитарного свидетельства на ледокол «Капитан Демидов», находившегося на ремонте.

На время следствия фигурант заключен под стражу.