Замруководителя руководителя Азовского управления «Росморпорта» задержан за взятку

Оперативники установили, что в октябре 2025 года в целях обеспечения готовности ледокольного флота к осенне-зимнему периоду 2025−2026 года фигурант вступил в сговор с директором судоремонтного завода в Керчи и передал ему взятку в 270 тыс. рублей за оформление санитарного свидетельства на ледокол «Капитан Демидов», находившегося на ремонте.