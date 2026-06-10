В баскетбольном клубе «Пари НН» опровергли задержки зарплат игрокам

Глава баскетбольного клуба «Пари НН» Михаил Вельмужов публично опроверг слухи о невыплате зарплат. В сообщении, опубликованном в Telegram‑канале команды, руководитель клуба подчеркнул: все финансовые обязательства перед спортсменами, тренерским штабом и сотрудниками исполняются своевременно, никаких задолженностей нет.
Ранее СМИ распространили сведения о том, что из‑за финансовых трудностей клуб может пропустить сезон в Единой лиге ВТБ. На фоне этих публикаций Гострудинспекция инициировала проверку, при этом в ведомстве уточнили, что сами представители БК «Пари Нижний Новгород» с жалобами не обращались.
По словам Михаила Вельмужова, источником резонансных новостей стал инсайд от «Матч ТВ». Гендиректор клуба назвал эту информацию оторванной от действительности, отметив, что подобные слухи порой существуют сами по себе и не имеют отношения к реальному положению дел.
Ранее сообщалось, что Вадим Гаранин останется главным тренером «Пари НН» до конца сезона‑2026/27.