В баскетбольном клубе «Пари НН» опровергли задержки зарплат игрокам

Ранее СМИ распространили сведения о том, что из‑за финансовых трудностей клуб может пропустить сезон в Единой лиге ВТБ. На фоне этих публикаций Гострудинспекция инициировала проверку, при этом в ведомстве уточнили, что сами представители БК «Пари Нижний Новгород» с жалобами не обращались.