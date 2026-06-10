ZALA впервые представила морские беспилотники «КАМА»

Компания ZALA впервые представила линейку многофункциональных безэкипажных катеров (БЭК) под названием «КАМА» на Международном военно-морском салоне «ФЛОТ-2026». Как сообщили в пресс-службе разработчика, новые аппараты созданы для выполнения как гражданских, так и специальных задач.
БЭК «КАМА» ориентирован на широкий спектр применения: от гидрографических исследований и экологического мониторинга акваторий до патрулирования, охраны водных объектов, доставки грузов и проведения поисково-спасательных операций.
По данным компании-разработчика, технические характеристики катера обеспечивают высокую эффективность в море:
- Автономность работы: до 12 часов;
- Дальность хода: до 700 км;
- Грузоподъемность: до 600 кг;
- Максимальная скорость: около 22,2 км/ч.
Аппарат способен уверенно удерживать позицию при волнении моря до трех баллов. В базовое оснащение беспилотника входят тепловизионные камеры, а при потере связи с оператором предусмотрена функция автоматического возврата катера на базу.
За счет значительно большей грузоподъемности и автономности БЭК гораздо эффективнее воздушных дронов при проведении длительных спасательных или исследовательских миссий на воде.
Ранее ZALA представила универсальную наземную колесную платформу ZALA GX-3.