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ZALA впервые представила морские беспилотники «КАМА»

Компания ZALA впервые показала линейку безэкипажных катеров «КАМА» на салоне «ФЛОТ-2026». Новые аппараты предназначены для гражданских и специальных задач, включая мониторинг, патрулирование и спасательные операции.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Официальный канал группы компаний ZALA

Компания ZALA впервые представила линейку многофункциональных безэкипажных катеров (БЭК) под названием «КАМА» на Международном военно-морском салоне «ФЛОТ-2026». Как сообщили в пресс-службе разработчика, новые аппараты созданы для выполнения как гражданских, так и специальных задач.

БЭК «КАМА» ориентирован на широкий спектр применения: от гидрографических исследований и экологического мониторинга акваторий до патрулирования, охраны водных объектов, доставки грузов и проведения поисково-спасательных операций.

По данным компании-разработчика, технические характеристики катера обеспечивают высокую эффективность в море:

  • Автономность работы: до 12 часов;
  • Дальность хода: до 700 км;
  • Грузоподъемность: до 600 кг;
  • Максимальная скорость: около 22,2 км/ч.

Аппарат способен уверенно удерживать позицию при волнении моря до трех баллов. В базовое оснащение беспилотника входят тепловизионные камеры, а при потере связи с оператором предусмотрена функция автоматического возврата катера на базу.

За счет значительно большей грузоподъемности и автономности БЭК гораздо эффективнее воздушных дронов при проведении длительных спасательных или исследовательских миссий на воде.

Ранее ZALA представила универсальную наземную колесную платформу ZALA GX-3.