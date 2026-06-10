ZALA впервые представила морские беспилотники «КАМА»

Компания ZALA впервые представила линейку многофункциональных безэкипажных катеров (БЭК) под названием «КАМА» на Международном военно-морском салоне «ФЛОТ-2026». Как сообщили в пресс-службе разработчика, новые аппараты созданы для выполнения как гражданских, так и специальных задач.