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Президент назвал абсурдом включение детских центров в санкции ЕС

Президент РФ Владимир Путин раскритиковал европейских политиков, которые включают в санкционные списки российские детские центры. На совещании с правительством в среду президент назвал такие действия позором для самих инициаторов.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Спонсоры киевского режима — европейские правящие элиты — додумываются до таких вещей, которые раньше в голову никому не приходили — вводят санкции против организаций, где проводят лето, набираются сил наши дети. Чушь, бред какой-то, но тем не менее это делается», — заявил Путин.

Глава государства отметил, что «остается только догадываться, какого эффекта они ожидают». По его словам, сам факт подобных решений выставляет их авторов в неприглядном свете. «Тем не менее, это происходит», — подчеркнул президент.

Путин добавил, что с точки зрения логики это выглядит как «проявление скудоумия, попытка сделать очередную мелкую пакость». Он также выразил удивление тем, что «люди доходят до этого абсурда».

Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила предложения по 21-му пакету санкций против России. Лидеры стран Евросоюза намерены рассмотреть новый блок ограничений 18 июня в ходе саммита в Брюсселе. Дипломаты рассчитывают, что согласование этого вопроса завершится до конца месяца.

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