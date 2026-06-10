На площади у Северного вокзала справились с фонтаном из лопнувшей трубы

Сигнал об аварии на площади Победы диспетчеры получили в 5:00. Бригада приехала к дому № 4 и начала искать, где можно перекрыть повреждённый участок. Сделать это быстро не удалось: ближайшие задвижки оказались под асфальтом и тротуарной плиткой. В «Водоканале» заявили, что покрытие уложили с нарушениями, поэтому пришлось вызывать спецтехнику.