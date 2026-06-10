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На площади у Северного вокзала справились с фонтаном из лопнувшей трубы

Аварийной бригаде пришлось вскрывать асфальт и плитку.

Источник: Клопс.ru

«Водоканал» устранил крупную утечку, из-за которой площадь возле Северного вокзала оказалась под водой. Об этом «Клопс» рассказали в пресс-службе предприятия в среду, 10 июня.

Сигнал об аварии на площади Победы диспетчеры получили в 5:00. Бригада приехала к дому № 4 и начала искать, где можно перекрыть повреждённый участок. Сделать это быстро не удалось: ближайшие задвижки оказались под асфальтом и тротуарной плиткой. В «Водоканале» заявили, что покрытие уложили с нарушениями, поэтому пришлось вызывать спецтехнику.

Позже выяснилось, что у задвижек повреждены механизмы управления. Специалисты считают, что они могли сломаться из-за той же самовольной укладки асфальта и плитки в месте, где должен оставаться доступ к коммуникациям. Пока аварийная бригада перекрывала участок сети, с подтопленной территории откачивали воду.

«На решение этих вопросов потребовалось время. Водоснабжение перекрыли, территория без подтопления. Аварийные работы завершены. Отключений жилых домов и офисных помещений не производили», — добавили в компании.

Вода хлынула с участка за забором с граффити и разлилась по площади возле Северного вокзала.