Школьники из Свердловской области победили в конкурсе Движения первых

Первичные отделения Движения первых из Полевского округа в Свердловской области стали победителями Всероссийского конкурса первичных отделений, сообщили в управлении образованием муниципалитета. Мероприятие проведено в ходе реализации национального проекта «Молодёжь и дети».
Первое место и грант в размере 500 тыс. рублей занял Политехнический лицей № 21 «Эрудит» с наставником Ираидой Громовой. Третье место и гранты по 200 тыс. рублей заняли школа поселка Зюзельского и школа № 14. Всего в конкурсе победили 1850 первичных отделений со всей страны.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.