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Бизнес-омбудсмен Нижегородской области рассказал, будет ли покупать автомобиль Volga

Спрос на них, по его словам, будет.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области Павел Солодкий рассказал, что пока не планирует покупать новый автомобиль Volga. Об этом он заявил во время встречи с журналистами сегодня, 10 июня, сообщает корреспондент ИА «Время Н».

«Думаю, что автомобиль будут покупать, как и госорганы, так и корпорации, частные лица», — отметил он.

Бизнес-омбудсмен Нижегородской области отметил, что гордится тем, что в коллекции у него есть ГАЗ-21 «Волга» 1965 года выпуска. Белый автомобиль, на котором изображен герб, по его словам, находится в хорошем состоянии.

«Считаю, что это лучшая инвестиция. Все будет меняться, а цены на такие объекты только растут», — заключил Солодкий.

Ранее сообщалось, что новый кроссовер VOLGA K40 представили в Нижнем Новгороде.