Бизнес-омбудсмен Нижегородской области рассказал, будет ли покупать автомобиль Volga

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области Павел Солодкий рассказал, что пока не планирует покупать новый автомобиль Volga. Об этом он заявил во время встречи с журналистами сегодня, 10 июня, сообщает корреспондент ИА «Время Н».