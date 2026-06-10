Бизнес-омбудсмен Нижегородской области рассказал, будет ли покупать автомобиль Volga

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области Павел Солодкий рассказал, что пока не планирует покупать новый автомобиль Volga. Об этом он заявил во время встречи с журналистами сегодня, 10 июня, сообщает корреспондент ИА «Время Н».
«Думаю, что автомобиль будут покупать, как и госорганы, так и корпорации, частные лица», — отметил он.
Бизнес-омбудсмен Нижегородской области отметил, что гордится тем, что в коллекции у него есть ГАЗ-21 «Волга» 1965 года выпуска. Белый автомобиль, на котором изображен герб, по его словам, находится в хорошем состоянии.
«Считаю, что это лучшая инвестиция. Все будет меняться, а цены на такие объекты только растут», — заключил Солодкий.
Ранее сообщалось, что новый кроссовер VOLGA K40 представили в Нижнем Новгороде.