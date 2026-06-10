БК «Пари НН» официально опроверг слухи о задержках зарплат игрокам и персоналу

«Мы ознакомились с новостями, которые получили широкий резонанс после публикации инсайда на “Матч ТВ”. Официально заявляю: в БК “Пари Нижний Новгород” нет задолженностей по заработной плате. Все обязательства перед игроками, тренерским штабом и персоналом выполняются своевременно. Эти инсайдерские вбросы мало связаны с реальностью и живут собственной жизнью», — говорится в заявлении Вельмужова, распространённом пресс‑службой клуба.