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БК «Пари НН» официально опроверг слухи о задержках зарплат игрокам и персоналу

С заявлением выступил генеральный директор Михаил Вельмужов.

Источник: Время

Михаил Вельмужов, генеральный директор БК «Пари НН», прокомментировал сообщения о возможных задержках зарплат в баскетбольном клубе.

«Мы ознакомились с новостями, которые получили широкий резонанс после публикации инсайда на “Матч ТВ”. Официально заявляю: в БК “Пари Нижний Новгород” нет задолженностей по заработной плате. Все обязательства перед игроками, тренерским штабом и персоналом выполняются своевременно. Эти инсайдерские вбросы мало связаны с реальностью и живут собственной жизнью», — говорится в заявлении Вельмужова, распространённом пресс‑службой клуба.

Ранее Гострудинспекция Нижегородской области сообщила, что по результатам мониторинга СМИ проверяет сведения о якобы невыплате зарплат в клубе; в инспекции уточняли, что официальных обращений не поступало, но при подтверждении нарушений будут приняты меры инспекторского реагирования.