В Алтайском крае отремонтируют 6 детских садов

Работы выполняют в Ребрихинском, Шелаболихинском, Залесовском, Топчихинском, Калманском и Ельцовском районах края. В Международный день защиты детей самым первым открылся детский сад «Пчелка» — филиал детского сада «Березка» в селе Черемушкино Залесовского муниципального округа. Обновленное дошкольное учреждение распахнуло двери для 41 воспитанника, включая троих детей в возрасте от 1 года до 3 лет. Всего здание детского сада рассчитано на 100 мест.