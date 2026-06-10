В Алтайском крае отремонтируют 6 детских садов

Ремонт шести детских садов по национальному проекту «Семья» проведут в 2026 году в Алтайском крае, сообщили в региональном министерстве образования и науки.
Работы выполняют в Ребрихинском, Шелаболихинском, Залесовском, Топчихинском, Калманском и Ельцовском районах края. В Международный день защиты детей самым первым открылся детский сад «Пчелка» — филиал детского сада «Березка» в селе Черемушкино Залесовского муниципального округа. Обновленное дошкольное учреждение распахнуло двери для 41 воспитанника, включая троих детей в возрасте от 1 года до 3 лет. Всего здание детского сада рассчитано на 100 мест.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.