Незаконно приватизированную землю у реки Воронеж вернули в госсобственность

По данным прокуратуры, местная администрация незаконно предоставила в аренду коммерческой организации сроком на 49 лет землю под строительство базы отдыха. Впоследствии она была продана по льготной цене за 1,1 млн рублей при её кадастровой стоимости в 27 млн рублей и разделена на 18 более мелких частей. Эти участки, в свою очередь, по договорам купли-продажи и дарения отдали новым собственникам.