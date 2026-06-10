Незаконно приватизированную землю у реки Воронеж вернули в госсобственность

Владельцам спорных земельных участков площадью 9,5 га у реки Воронеж в деревне Борки Рамонского района не удалось оспорить решение суда об их изъятии. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда во вторник, 9 июня.
По данным прокуратуры, местная администрация незаконно предоставила в аренду коммерческой организации сроком на 49 лет землю под строительство базы отдыха. Впоследствии она была продана по льготной цене за 1,1 млн рублей при её кадастровой стоимости в 27 млн рублей и разделена на 18 более мелких частей. Эти участки, в свою очередь, по договорам купли-продажи и дарения отдали новым собственникам.
Судом установлено, что при оформлении земли в частную собственность были нарушены требования Земельного и Водного кодексов. В границы владений включили 20-метровую береговую полосу, которая по закону является территорией общего пользования и не подлежит приватизации.
Кроме того, на присвоенных землях располагаются особо охраняемая природная территория — дендрологический парк «Опытный дендрарий Автон-11», а также пруд для полива и гидротехническое сооружение, которые имеют прямую связь с рекой Воронеж.
Ранее прокуратура добилась признания недействительными сделок купли-продажи, дарения и аренды участков. Также суд прекратил право собственности нынешних владельцев и постановил вернуть землю государству. Воронежский областной суд оставил решение районного суда без изменений. Оно вступило в законную силу.