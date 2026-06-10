Сход в метро закрыли на станции «Чкаловская» в Нижнем Новгороде с 9 июня

Сход № 5 на станции «Чкаловская» нижегородской подземки закрыли с 9 июня. Об этом сообщили в телеграм-канале «Метро НН».
На лестничном сходе со стороны улицы Витебская начались работы: там планируется отремонтировать крышу. Все остальные сходы к станции доступны в обычном режиме.
На входе установлены предупреждающие аншлаги — там указаны схемы обхода. О том, когда ремонт будет завершен, обещают сообщить дополнительно.
Напомним, нижегородское метро продлит работу из-за концерта «Руки Вверх!». В ночь на 14 июня поезда подземки будут курсировать до 00:30.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде запустили тоннелепроходческий щит «Евдокия». Он свяжет существующую линию с новыми станциями.