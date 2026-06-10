Стендапер Павел Дедищев выступит в День молодежи в Нижнем Новгороде

Организаторы пока не раскрывают всех деталей программы, однако уже известно, что гостей ждёт яркое шоу на стыке науки и музыки — в нём будет и диджей‑сет. Для любителей интерактива подготовят шатёр с инженерными играми и VR‑развлечениями, а ещё проведут серию мастер‑классов. Отдельное внимание уделено юмору: Павел Дедищев представит зрителям стендап, посвящённый путешествиям.