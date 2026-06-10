Стендапер Павел Дедищев выступит в День молодежи в Нижнем Новгороде

В День молодёжи, 27 июня, в Нижнем Новгороде выступит стендап‑комик Павел Дедищев. Праздничные мероприятия развернутся сразу на двух площадках — в Александровском саду и Академии «Маяк». Об этом сообщили в правительстве Нижегородской области.
Организаторы пока не раскрывают всех деталей программы, однако уже известно, что гостей ждёт яркое шоу на стыке науки и музыки — в нём будет и диджей‑сет. Для любителей интерактива подготовят шатёр с инженерными играми и VR‑развлечениями, а ещё проведут серию мастер‑классов. Отдельное внимание уделено юмору: Павел Дедищев представит зрителям стендап, посвящённый путешествиям.
С полной программой праздника можно будет ознакомиться на официальном сайте Дня молодёжи. Чтобы попасть на мероприятия, потребуется пройти регистрацию.
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