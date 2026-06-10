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С Советской ЦРБ взыскали компенсацию в пользу ребенка, травмированного шлагбаумом

Исполнение судебного решения находится на контроле надзорного ведомства.

В Советске взыскана компенсация морального вреда в пользу несовершеннолетней, пострадавшей в результате падения шлагбаума. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

«Установлено, что в июле 2025 на территории ГБУЗ КО “Советская центральная районная больница” 8-летняя девочка получила травмы в результате падения незакрепленного шлагбаума. В результате происшествия ребенку причинена сочетанная травма живота и грудной клетки, повлекшая легкий вред здоровью. По иску прокурора города судом в пользу малолетней взыскана компенсация морального вреда в размере 100 тыс. рублей», — отметили в прокуратуре.

Исполнение судебного решения находится на контроле надзорного ведомства. Получить оперативный комментарий в Советской ЦРБ корреспонденту «Нового Калининграда» не удалось.

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