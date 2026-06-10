Учащиеся Уруссинской школы № 3 в Татарстане посетили пожарную часть

Учащиеся Уруссинской школы № 3 Ютазинского района Республики Татарстан посетили с экскурсией пожарную часть, сообщили в исполнительном комитете муниципалитета. Проведение таких мероприятий соответствует задачам национального проекта «Молодёжь и дети».
Для ребят это стало не просто экскурсией, а настоящим погружением в профессию спасателя. Главной точкой притяжения стала пожарная техника. Школьники изучили автомобиль изнутри: сотрудники части объясняли назначение каждого прибора и инструмента и продемонстрировали, как применяется оборудование для спасения людей. Помимо теоретической части, ребята смогли попробовать поуправлять пожарной машиной и примерить форму.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.