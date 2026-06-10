Строительство нового завода по производству картонной упаковки в регионе планируют начать до конца года

Строительство нового завода по производству картонной упаковки в Калининградской области планируют начать до конца 2026 года. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя OSQ International.
Компания хочет создать в регионе кластер по производству бумажной упаковки. Начало строительство нового завода намечено до конца 2026 года. Сейчас подбирается участок для размещения предприятия. Предполагается, что это будет территория в районе Храброво. Там располагается индустриальный парк.
OSQ International уже инвестировала в проект 200 миллионов рублей. Дополнительные вложения оценивают в 550 миллионов. На новых мощностях собираются выпускать круглые и прямоугольные картонные чаши, упаковку для фастфуда и стритфуда.
«Вместе с новым заводом компания планирует сформировать в Калининградской области кластер по производству бумажной пищевой упаковки для готовой еды, стритфуда и фастфуда. Совокупный объём выпуска продукции составит порядка 500 миллионов единиц в год», — сообщают в издании.
Компания уже имеет один завод в Калининградской области. В 2025 году он выпустил 209 миллионов единиц упаковки. Объём производства вырос на 25% по сравнению с 2024-м. Значительную часть продукции направляют на экспорт — в страны СНГ, Ближнего Востока и Азии. Также поставки осуществляют в регионы Северо-Запада и Центральной России.
Ранее компания OSQ International (входит в OSQ Group) подписала соглашение с региональными властями о создании нового производства в Калининградской области. Благодаря реализации проекта на заводе создадут около 150 новых рабочих мест. Сейчас на площадке трудоустроены 195 сотрудников.
«Новый проект предполагает создание производства полного цикла — от сырья до готовой продукции. Настроены активно развивать кооперацию с местными предприятиями пищевой промышленности и другими потребителями упаковочной продукции», — отметил гендиректор OSQ Internatonal Евгений Токаренко.
Компания открыла завод в Калининградской области в 2021 году. В 2022-м организация получила региональное софинансирование на оптимизацию производства бумажной упаковки. Деньги выделили в рамках губернаторской программы поддержки инжиниринга в регионе. OSQ Group экспортирует продукцию в 62 страны.