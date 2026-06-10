Строительство нового завода по производству картонной упаковки в регионе планируют начать до конца года

Компания уже имеет один завод в Калининградской области. В 2025 году он выпустил 209 миллионов единиц упаковки. Объём производства вырос на 25% по сравнению с 2024-м. Значительную часть продукции направляют на экспорт — в страны СНГ, Ближнего Востока и Азии. Также поставки осуществляют в регионы Северо-Запада и Центральной России.