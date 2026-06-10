Что такое паросмия, при которой запахи и вкусы ощущаются неправильно?

Паросмия — это неврологическое нарушение, при котором мозг неправильно интерпретирует реально существующие запахи. В отличие от аносмии (полной потери обоняния) или фантосмии (ощущения несуществующих ароматов), при паросмии запахи ощущаются искаженно: привычные благовония могут казаться отвратительными, а безобидные продукты — невыносимо резкими. Особую известность паросмия приобрела во время пандемии коронавируса — с ней столкнулись миллионы переболевших.
Что чувствует человек с паросмией?
Ощущения при паросмии варьируются от легкого дискомфорта до полной неспособности переносить бытовые запахи. Чаще всего искажается восприятие ароматов с высоким содержанием серы: люди перестают выносить запах лука, чеснока, яиц, мяса или горячей пищи. Некоторые пациенты описывают, что знакомые духи вдруг начинают пахнуть горелой резиной или помоями. Из-за этого страдает аппетит, возникают трудности с приготовлением еды, а пребывание на кухне становится пыткой.
Откуда берется это странное расстройство?
Паросмию могут вызывать самые разные факторы: от банальной беременности до серьезных неврологических заболеваний. Среди частых причин — травмы головы, болезнь Альцгеймера, опухоли головного мозга и, конечно, вирусные инфекции. Особую актуальность расстройство приобрело после пандемии COVID-19: искажение обоняния возникает примерно у 10−60% переболевших. Ученые полагают, что паросмия — следствие повреждения обонятельных нейронов вирусом или их неправильного восстановления. Во время беременности она часто является вариантом нормы и связана с гормональной перестройкой, а не с патологией.
Почему паросмия возвращается и что с этим делать?
У некоторых людей расстройство проходит само собой, у других остается навсегда или возвращается волнами. Известны случаи, когда после перенесенной инфекции обоняние искажалось на несколько месяцев, затем нормализовалось, но при новой болезни (или даже без видимой причины) возникало вновь. Что касается лечения, врачи предлагают разные методы: от промывания носа солевыми растворами до применения гормональных спреев (например, с флутиказоном). В тяжелых случаях используют инъекцию анестетика в нервы нижней части шеи для «перезагрузки» симпатической нервной системы. Однако ни один метод не гарантирует успеха, и часто эффективного лекарства от паросмии просто не существует.
Может ли паросмия пройти сама?
У большинства людей после вирусной инфекции обоняние восстанавливается в течение нескольких недель или месяцев. Бывают и спонтанные выздоровления, когда искажения исчезают практически в одночасье. Тем не менее врачи советуют не ждать чуда, а обратиться к неврологу или оториноларингологу, чтобы исключить серьезные причины (опухоль, болезнь Альцгеймера). В качестве поддерживающей терапии рекомендуют «тренировки обоняния» (регулярное вдыхание наборов определенных запахов — розы, лимона, гвоздики, эвкалипта), прогулки на свежем воздухе, а иногда и помощь психолога, чтобы справиться с тревогой и депрессией, неизбежными при таком нарушении.