Что такое паросмия, при которой запахи и вкусы ощущаются неправильно?

У некоторых людей расстройство проходит само собой, у других остается навсегда или возвращается волнами. Известны случаи, когда после перенесенной инфекции обоняние искажалось на несколько месяцев, затем нормализовалось, но при новой болезни (или даже без видимой причины) возникало вновь. Что касается лечения, врачи предлагают разные методы: от промывания носа солевыми растворами до применения гормональных спреев (например, с флутиказоном). В тяжелых случаях используют инъекцию анестетика в нервы нижней части шеи для «перезагрузки» симпатической нервной системы. Однако ни один метод не гарантирует успеха, и часто эффективного лекарства от паросмии просто не существует.