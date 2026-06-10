Нижегородские ученые нашли способ активировать детоксикацию мозга

«Надо клеткам мозга напомнить, что есть альфа-ритмы, и перевести их на альфа-частоту. Через 10−15 сеансов клетки мозга запоминают, что есть альфа-частота, и на ней хорошо. Таким образом у человека уже потом вырабатывается привычка в любой момент времени приводить себя в это альфа-состояние», — рассказал Константин Лушников.