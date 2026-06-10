Нижегородские ученые нашли способ активировать детоксикацию мозга

Старший научный сотрудник института биологии и биомедицины ННГУ Константин Лушников рассказал порталу «Живем в Нижнем» об итогах исследований, которые могут изменить подход к лечению возрастных когнитивных нарушений.
По его словам, многие люди живут в режиме хронического стресса, что напрямую угнетает альфа-ритмы мозга. Однако эту привычку можно «переучить».
«Альфа-ритмы — это такое спокойное бодрствование. Когда человек, например, смотрит на море и мечтает о чем-нибудь, в этот момент альфа-ритмы выражены. Но у человека, который постоянно находится в стрессе, их выраженность падает», — объясняет ученый.
Он отметил, что эту ситуацию можно исправить с помощью стимуляции. Для этого используются очки, которые мерцают на нужной частоте.
«Надо клеткам мозга напомнить, что есть альфа-ритмы, и перевести их на альфа-частоту. Через 10−15 сеансов клетки мозга запоминают, что есть альфа-частота, и на ней хорошо. Таким образом у человека уже потом вырабатывается привычка в любой момент времени приводить себя в это альфа-состояние», — рассказал Константин Лушников.
Особое внимание ученый уделил гамма-частотам, которые обеспечивают связь между разными отделами мозга.
«Когда разные участки мозга могут эффективно взаимодействовать вместе, тогда возникает тот эффект, который называется интеллектом. То есть человек может решать ту или иную задачу, потому что у него мозг работает во всей своей полноте», — объяснил Константин Лушников.
При нейродегенеративных заболеваниях (например, болезнь Альцгеймера) эта связь нарушается. Однако гамма-стимуляция помогает сохранить способность к взаимодействию участков. Ученые выяснили, что она активирует очистку мозга от токсичных метаболитов — запускает своеобразный детокс. Это не обращает вспять гибель клеток, но позволяет затормозить развитие болезни.
Самые яркие результаты ученые ННГУ получили на группах добровольцев 68—70 лет. Одни просто тренировали память, другие делали то же самое под гамма-стимуляцией с помощью устройств, мерцающих на определенной частоте.
«Именно эта комбинация позволила улучшить когнитивные функции. Например, способность к арифметическому счету повысилась на 40%», — рассказал Константин Лушников.
Сейчас институт биологии и биомедицины ННГУ готовится патентовать методику.