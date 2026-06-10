Тяжкий грех! Что строго запрещено 11 июня 2026 в Феодосиев день

В период иконоборческих гонений при императоре Льве III, когда воины попытались снять чудотворный образ Спасителя с Медных (Халкопратийских) ворот города, где он пребывал уже 400 лет, Феодосия вместе с другими верующими преградила им путь. Икону удалось отстоять, однако монахини были жестоко избиты, а саму святую бросили в темницу.