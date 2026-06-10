Что строго запрещено 11 июня 2026 в Феодосиев день

11 июня 2026 года православная церковь чтит память преподобномученицы Феодосии Константинопольской. Эта святая вошла в историю как бесстрашная защитница святынь, сумевшая отстоять почитание икон ценой собственной жизни.
О чем вспоминают в церкви: историческая справка.
Феодосия жила в VIII веке в Константинополе. Родившись в богатой и знатной семье, после смерти родителей она предпочла не мирской брак, а монашеский путь: раздала свое имущество нищим и приняла постриг. Ведя добродетельную и кроткую жизнь, она совершила настоящий духовный подвиг.
В период иконоборческих гонений при императоре Льве III, когда воины попытались снять чудотворный образ Спасителя с Медных (Халкопратийских) ворот города, где он пребывал уже 400 лет, Феодосия вместе с другими верующими преградила им путь. Икону удалось отстоять, однако монахини были жестоко избиты, а саму святую бросили в темницу.
Подвергавшаяся ежедневным истязаниям (по 100 ударов в неделю) и публичным унижениям, она скончалась от ран по дороге на место казни. Ее тело погребли в монастыре Диокритис в Константинополе, где ее гробница вскоре стала источником многочисленных чудес и местом паломничества верующих.
Житие святой напоминает важную истину: для совершения подвига не требуется физическая мощь, достаточно лишь крепости духа и несгибаемой веры. Пример Феодосии показывает, что каждый человек, независимо от своего положения, способен встать на защиту истины и явить христианское мужество.
По церковному Уставу в этот день совершается аллилуйная служба в память о преподобномученице Феодосии деве.
Народные приметы погоды на 11 июня 2026.
В народной традиции этот день также богат приметами, по которым предки судили о будущей погоде и урожае:
Много пауков и стелется туман — к хорошей, ясной погоде.
Днем дует ветер, а к вечеру он усиливается — впереди дождливый сезон.
Сильная жара, и все вокруг внезапно затихает — может пойти град.
Яркое, жаркое солнце — к теплому и благоприятному сентябрю.
Что можно и нужно делать 11 июня 2026 года.
Заниматься посевом бобовых культур.
Проводить день в веселье и приятном, спокойном досуге, дарить радость себе и близким (можно посетить танцы или караоке, если это не противоречит постному настроению).
Проявлять особую заботу о домашних животных.
Если в доме рассыпалась соль, ее следует аккуратно собрать и унести подальше от жилища, чтобы избежать будущих ссор и неурядиц.
Чего строго-настрого запрещено делать 11 июня 2026 года.
Браться за новые, незнакомые дела и начинания.
Совершать далекие поездки и путешествия.
Ввязываться в ссоры, конфликты и скандалы.
Предаваться тоске, унынию и печали — этот день требует светлых мыслей и душевного равновесия.
Долго смотреть на солнце или заниматься охотой.
Оформлять брак (свадьбы в этот день не благословляются).
Избегать излишней суеты, беготни и прыжков, сохраняя внутреннюю гармонию.