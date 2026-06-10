Ослеп и лишился лёгкого: обвиняемого в убийстве трёх калининградок 27 лет назад выпустили из СИЗО под домашний арест

В Калининграде обвиняемого в убийстве девушки, её матери и бабушки в квартире на Карла Маркса в 1999 году выпустили из СИЗО в связи с состоянием здоровья. Об этом «Клопс» сообщил знакомый с ситуацией источник, информацию подтвердили в региональном СКР.
Меру пресечения 48-летнему калининградцу изменили ещё весной, однако известно об этом стало только сейчас. Как рассказал источник, мужчина — глубокий инвалид. Около 10 лет назад он ослеп, кроме того, из-за онкологического заболевания ему удалили жизненно-важный орган.
В следственном изоляторе обвиняемый в тройном убийстве провёл несколько месяцев. Как пояснили в региональном СКР, по закону мера пресечения в виде заключения под стражу изменяется на более мягкую при выявлении у подозреваемого тяжёлого заболевания, которое препятствует его содержанию в СИЗО. Мужчине провели медицинское освидетельствование, ФСИН предоставил следствию заключение врачей.
«Поскольку у обвиняемого выявлено тяжёлое заболевание, по ходатайству следствия суд изменил меру пресечения на более мягкую», — добавили в Следственном комитете.
Обвиняемый ожидает суда под домашним арестом. Расследование уголовного дела находится на завершающей стадии. Возможно, в ближайший месяц материалы передадут на утверждение в прокуратуру.
В конце 2025 года следователи регионального СКР вышли на след преступника, который убил трёх калининградок 26 мая 1999 года. В тот день в одной из квартир по улице Карла Маркса в Калининграде были обнаружены тела 82-летней пенсионерки, её 51-летней дочери и 21-летней внучки-студентки. Мама девушки была связана, на шее — резаные раны. Аналогичные обнаружены на теле её дочери. Бабушка была избита до смерти. Из квартиры похитили крупную сумму денег — 18 тысяч долларов США. По подозрению в этом преступлении задержали 48-летнего калининградца, который учился вместе с убитой студенткой.