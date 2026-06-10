Ослеп и лишился лёгкого: обвиняемого в убийстве трёх калининградок 27 лет назад выпустили из СИЗО под домашний арест

В конце 2025 года следователи регионального СКР вышли на след преступника, который убил трёх калининградок 26 мая 1999 года. В тот день в одной из квартир по улице Карла Маркса в Калининграде были обнаружены тела 82-летней пенсионерки, её 51-летней дочери и 21-летней внучки-студентки. Мама девушки была связана, на шее — резаные раны. Аналогичные обнаружены на теле её дочери. Бабушка была избита до смерти. Из квартиры похитили крупную сумму денег — 18 тысяч долларов США. По подозрению в этом преступлении задержали 48-летнего калининградца, который учился вместе с убитой студенткой.