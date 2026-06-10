Новые правила посещения ввели в Детском парке Симферополя

«С 23:00 до 6:00 парк будет закрыт. На это время все входы на территорию будут полностью заблокированы… Просим отнестись с пониманием и планировать посещение парка в часы его работы», — отметили в учреждении.
И подчеркнули, что меры приняты для для защиты посетителей и имущества парка в ночное время.
Детский парк открыли 1 мая 2026 года после масштабной реконструкции. На территории обновлены покрытие, дорожки, бордюры, подъездные пути. Основной упор был сделан на обустройство для самых маленьких жителей города.