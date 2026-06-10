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Новые правила посещения ввели в Детском парке Симферополя

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн — РИА Новости Крым. В Симферополе ввели новые правила посещения Детского парка. Это связано с необходимостью обеспечить безопасность на его территории, сообщили в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Парки столицы».

Источник: администрация Симферополя/Tg

«С 23:00 до 6:00 парк будет закрыт. На это время все входы на территорию будут полностью заблокированы… Просим отнестись с пониманием и планировать посещение парка в часы его работы», — отметили в учреждении.

И подчеркнули, что меры приняты для для защиты посетителей и имущества парка в ночное время.

Детский парк открыли 1 мая 2026 года после масштабной реконструкции. На территории обновлены покрытие, дорожки, бордюры, подъездные пути. Основной упор был сделан на обустройство для самых маленьких жителей города.

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