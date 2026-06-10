Владимир Путин назначил новых судей в Воронежской области

Кстати, ранее сайт VRN.KP сообщал, что еще четыре судейские должности не заняты в Воронеже. Согласно данным ККС региона от 7 июня, одного судью ожидают в Коминтерновском районном суде, а еще трое специалистов требуются в состав Советского районного суда областного центра.