Ужасный грех! Что запрещено 12 июня в Змеиный праздник

12 июня 2026 года: Исаакиев день (Змеиный праздник). Эта дата посвящена памяти преподобного Исаакия Далматского. В простонародье праздник прозвали Змеиным, поскольку по старинным поверьям именно в это время пресмыкающиеся выходят на поверхность и проявляют максимальную активность.
Из-за особой энергетики дня наши предки строго соблюдали ряд запретов, чтобы не навлечь беду на себя и свою семью.
Чего нельзя делать 12 июня 2026 года.
Без крайней нужды ходить в лес, на болота и в глухие заросли. Считалось, что змеи в этот день крайне агрессивны, а их укус смертелен (знахари в этот день тоже были часто бессильны).
Убивать пресмыкающихся категорически запрещалось — это грозило страшной местью всего змеиного племени.
Разжигать костры. Уличный огонь и дым не только раздражали змей, но и могли приманить нечистую силу.
Охотиться и резать скот. Забой домашней птицы или скотины, а также охота сулили череду неприятностей на весь год.
Рукодельничать. Вязание, плетение, шитье и другая подобная работа находились под запретом — боялись «запутать» собственную судьбу.
Покупать посуду. Считалось, что новая утварь, купленная в этот день, быстро разобьётся, что приведёт к финансовым убыткам.
Поднимать находки. Подобранные на улице деньги или вещи нельзя было нести в дом — вместе с ними можно принести хворь, сглаз или череду неудач.
Не следить за чистотой на столе. Оставлять на столе грязную или пустую тарелку было дурной приметой, ведущей к семейным раздорам.
Переезжать. Смена места жительства в Исаакиев день обещала тяжёлую адаптацию и множество бытовых проблем. Стричься. Стрижка волос и обрезание ногтей были под строгим табу, так как люди верили, что это может укоротить человеческий век. Конфликтовать и лгать. Любые ссоры, скандалы и обман сулили затяжные семейные конфликты и финансовые потери.
Давать в долг. Одалживать деньги или вещи означало множить число своих врагов и недоброжелателей.
Заводить новые знакомства. Считалось, что новые люди и их вещи могут принести в дом несчастье.
Не помогать нуждающимся. Категорически воспрещалось отказывать просящим. Даже если не было возможности помочь деньгами, каждый старался подать кусок хлеба или немного еды, чтобы не оттолкнуть от себя удачу.