Турэксперт Арутюнов дал советы, какие гастрономические маршруты выбрать летом

Гастрономический туризм в России вступает в новую фазу развития. Сегодня путешественники всё чаще интересуются не только природными красотами и историческими достопримечательностями, но и местной кухней, а также уникальными продуктами. Какие направления стоит посетить этим летом и где попробовать самые необычные блюда, рассказал Дмитрий Арутюнов, генеральный директор туристической компании «АРТ-ТУР».
«Сейчас очень активно развивается гастрономический туризм в России. Многие регионы предлагают интересные вещи. Концепции, основанные на местной кухне и национальных продуктах», — поделился эксперт в беседе с 360.ru.
Среди наиболее привлекательных направлений Арутюнов выделяет регионы Поволжья. Путешественников здесь привлекают традиционные блюда, приготовленные по рецептам, которые передаются из поколения в поколение. Например, в Татарстане, Башкирии и Чувашии можно найти множество национальных блюд и продуктов, о которых жители других регионов даже не слышали.
Дальний Восток также остаётся популярным направлением для гастрономических туристов. Особое внимание стоит уделить Владивостоку, Сахалину и Камчатке. Здесь можно попробовать свежайшие морепродукты, которые, по словам Арутюнова, считаются одними из лучших в мире. Даже после поездок в Японию и на Аляску, эксперт продолжает считать дальневосточных крабов и икру одними из самых изысканных деликатесов.
Третьим интересным маршрутом эксперт называет Краснодарский край, где большое внимание уделяется развитию энотуризма. Здесь неразрывно связаны гастрономия и вино. Сейчас очень увлекательно путешествовать по небольшим винодельням в районе Геленджика. Не обязательно ехать в Сочи и останавливаться в пятизвёздочных отелях. В Краснодарском крае есть множество интересных виноделен, при которых работают рестораны с блюдами местной кухни. Это делает винные маршруты ещё более насыщенными, поясняет Арутюнов.
Речные круизы также переживают возрождение. Многие из них теперь включают гастрономические программы и дегустации местных блюд. Путешествие по Волге позволяет увидеть сразу несколько регионов и познакомиться с их кулинарными традициями. Современные теплоходы предлагают новые маршруты, которые часто включают дегустации местных блюд.
Для тех, кто хочет отправиться в гастрономическое путешествие, но не готов тратить большие суммы, есть несколько доступных направлений. В Псковской, Новгородской и Архангельской областях можно найти интересные маршруты с блюдами из местной рыбы, ягод и других традиционных продуктов.
Также популярны маршруты по городам Золотого кольца и Верхней Волги. В Ярославской и Владимирской областях многие рестораны восстанавливают старинные рецепты, включая элементы монастырской кухни. Добраться до этих регионов можно на автомобиле или поезде, что делает такие поездки доступными для многих.