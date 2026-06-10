Турэксперт Арутюнов дал советы, какие гастрономические маршруты выбрать летом

Третьим интересным маршрутом эксперт называет Краснодарский край, где большое внимание уделяется развитию энотуризма. Здесь неразрывно связаны гастрономия и вино. Сейчас очень увлекательно путешествовать по небольшим винодельням в районе Геленджика. Не обязательно ехать в Сочи и останавливаться в пятизвёздочных отелях. В Краснодарском крае есть множество интересных виноделен, при которых работают рестораны с блюдами местной кухни. Это делает винные маршруты ещё более насыщенными, поясняет Арутюнов.