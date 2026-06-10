О сильных ливнях 10 июня предупредили нижегородцев сотрудники МЧС

По данным ГУ МЧС России по Нижегородской области, в период с ближайших 1−3 часов 10 июня 2026 года и вплоть до первой половины ночи 11 июня в отдельных районах Нижнего Новгорода и области прогнозируются интенсивные осадки.
Спасатели советуют автомобилистам быть предельно внимательными за рулём: из‑за ливня заметно падает видимость, грунтовые дороги и обочины становятся рыхлыми и размытыми, а покрытие — скользким, что существенно повышает риск заносов. Также рекомендуется не заезжать на территории, расположенные в низинах.
В случае экстренной ситуации звоните по номеру 112.
Ранее сообщалось, что жара до +27°C ждёт нижегородцев в День России.
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