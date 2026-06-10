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Развожаев раскрыл последствия удара БПЛА по панораме Севастополя

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал журналистам о последствиях атаки беспилотника на здание панорамы «Оборона Севастополя 1854−1855 годов». По его словам, каменные конструкции пострадали минимально, однако внутреннее убранство музея оказалось полностью уничтожено. Причиной пожара стал кумулятивный заряд, который пробил историческую медную кровлю.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Само здание каменное минимально пострадало, а все внутреннее убранство, включая, соответственно, полотно, которое было в финальной стадии реставрации, — конечно, этого ничего не осталось», — заявил Развожаев.

Он уточнил, что вся информация имеется в цифровом виде, что позволит восстановить полотно и внутреннюю отделку без потерь.

Глава региона подробно описал механизм разрушений. Кумулятивный заряд прожег медь, после чего загорелась подушка, а затем и зонт-отражатель, который фокусировал свет на полотно. Конструкция моментально вспыхнула и рухнула на предметный план, вызвав возгорание всего внутреннего убранства и самой подушки крыши.

При этом Развожаев подчеркнул, что историческое полотно художника Франца Рубо не пострадало. Оно было спасено еще в 1942 году и не предназначалось для экспонирования.

«Историческое полотно Рубо, которое удалось спасти в 42-м году Крошицким, оно спасено, оно не предполагалось к экспонированию», — отметил губернатор.

Напомним, дрон ВСУ 10 июня повредил здание панорамы «Оборона Севастополя 1854−1855 гг.». В результате загорелась крыша музея.

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