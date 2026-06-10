Развожаев раскрыл последствия удара БПЛА по панораме Севастополя

«Само здание каменное минимально пострадало, а все внутреннее убранство, включая, соответственно, полотно, которое было в финальной стадии реставрации, — конечно, этого ничего не осталось», — заявил Развожаев.
Он уточнил, что вся информация имеется в цифровом виде, что позволит восстановить полотно и внутреннюю отделку без потерь.
Глава региона подробно описал механизм разрушений. Кумулятивный заряд прожег медь, после чего загорелась подушка, а затем и зонт-отражатель, который фокусировал свет на полотно. Конструкция моментально вспыхнула и рухнула на предметный план, вызвав возгорание всего внутреннего убранства и самой подушки крыши.
При этом Развожаев подчеркнул, что историческое полотно художника Франца Рубо не пострадало. Оно было спасено еще в 1942 году и не предназначалось для экспонирования.
«Историческое полотно Рубо, которое удалось спасти в 42-м году Крошицким, оно спасено, оно не предполагалось к экспонированию», — отметил губернатор.
Напомним, дрон ВСУ 10 июня повредил здание панорамы «Оборона Севастополя 1854−1855 гг.». В результате загорелась крыша музея.