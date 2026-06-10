Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожарные извещатели спасли жизни 50 нижегородцев за пять лет

Устройства срабатывали, и люди успевали покинуть загоревшиеся помещения.

Источник: Комсомольская правда

За последние пять-шесть лет автономные дымовые пожарные извещатели спасли в Нижегородской области более 50 человек, из которых 17 — дети. Об этом сообщил заместитель главного государственного инспектора Нижегородской области по пожарному надзору Сергей Большаков на пресс-конференции для СМИ от ГУ МЧС России по Нижегородской области, на которой присутствовал корреспондент «КП-Нижний Новгород».

— Это устройство раннего обнаружения пожара. Реагирует он на задымление. Особенно это необходимо, когда люди спят, — пояснил Сергей Большаков.

По его словам, наиболее частые места пожаров в квартирах — кухня и спальня, поэтому датчики рекомендуется установить в обеих комнатах (подальше от плиты, чтобы избежать ложных срабатываний на пар).

В Нижегородской области действует областная программа поддержки: правительство выделило средства на закупку и установку извещателей в многодетных, неблагополучных и малоимущих семьях. На сегодняшний день уже установлено порядка 95 тысяч таких устройств. Яркий пример эффективности — случай в Навашинском районе в 2023 году. В марте семье установили извещатели, а в сентябре, когда все спали, произошёл пожар. Благодаря вовремя сработавшему сигналу удалось спасти 8 человек, в том числе шестерых детей.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше