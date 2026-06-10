Пожарные извещатели спасли жизни 50 нижегородцев за пять лет

В Нижегородской области действует областная программа поддержки: правительство выделило средства на закупку и установку извещателей в многодетных, неблагополучных и малоимущих семьях. На сегодняшний день уже установлено порядка 95 тысяч таких устройств. Яркий пример эффективности — случай в Навашинском районе в 2023 году. В марте семье установили извещатели, а в сентябре, когда все спали, произошёл пожар. Благодаря вовремя сработавшему сигналу удалось спасти 8 человек, в том числе шестерых детей.